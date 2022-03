Vier Ajacieden in definitieve selectie van Jong Oranje

Dat Gravenberch en Rensch bij Jong Oranje zitte, heeft volgens bondscoach Louis van Gaal ook met het belang van de wedstrijd tegen koploper Jong Zwitersland te maken. Van Gaal maakte dat vandaag duidelijk op zijn persconferentie in Zeist.

Jong Oranje speelt dinsdag in Deventer tegen de Zwitsers die na 6 duels 13 punten hebben. Drie punten meer dan Nederland, maar ook met een wedstrijd meer gespeeld. Vrijdag is eerst Bulgarije in Sofia de tegenstander.

Ook de oud-Ajacieden Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC), Kjell Scherpen (Oostende), Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen) en Quinten Timber (FC Utrecht) hebbben een uitnodiging van Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi ontvangen. Ook Haarlemmer Ludovit Reis (Hamburger SV) zit bij de selectie. Voormalig FC Volendm-speler Micky van de Ven (VFL Wolfsburg) ontbreekt vanwege een blessure.