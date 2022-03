Eerste kistje asperges levert recordbedrag van 23.000 euro op voor Stichting Alzheimer

Het, inmiddels traditionele, eerste kistje asperges uit Warmenhuizen is gisteravond in de Broekerveiling voor 23.000 euro over de toonbank gegaan. Dat is meer dan 5.000 euro meer dan de vorige editie. Het geld gaat elke editie naar een goed doel, dit jaar is dat Stichting Alzheimer Nederland. De veiling van het symbolisch eerste kistje, markeert het begin van het aspergeseizoen.

In de grond zijn drie lange lijnen getrokken waar om de 20 centimeter een aspergeplant zit. Broersen loopt dan ook snel langs de rij, trekt af en toe een stuk plastic omhoog en wipt dan de asperges met een steekijzer los. Voorzichtig worden ze stuk voor stuk een metalen kistje gelegd. "Deze gaan vanavond onder de hamer, zo gezegd. Het wordt een kilo of vijf, dus zo'n dertig stuks."

De opbrengst van de veiling gaat deze editie naar Stichting Alzheimer Nederland. "Een oom van ons heeft Alzheimer. Maar je hoort het ook steeds vaker om je heen", zegt Broersen die zijn kistje vol heeft. "Daarom vinden we dat een mooi doel om ons voor in te zetten. We hopen op een mooie opbrengst. Moeilijk om te voorspellen, maar we hopen meer dan 10.000 euro."

In de Broekerveiling kwam het bieden al snel op gang. Zo'n 90 deelnemers van bijna 20 bedrijven deden mee aan de avond waar op Amerikaanse stijl werd geboden. Iedere verhoging van het bod moet door de bieder worden afgerekend. De familie Pronk ging er na een laatste flink bod met het eerste kistje asperges vandoor. De teller eindigde daarmee dus op 23.000 euro in totaal. Zij gaan de asperges naar het Parkhuis in Warmenhuizen brengen waar mensen met dementie wonen.