Witte goud brengt beetje licht: "Eerste asperges zijn voor personeel ziekenhuis Alkmaar"

WARMENHUIZEN - Normaal wordt de start van het aspergeseizoen uitgebreid gevierd in Warmenhuizen. Dit jaar is dat een stuk soberder, maar de voorjaarsgroente laat zich door niks tegen houden. Het warme zonnetje zorgt ervoor dat de oogst gewoon van start gaat.

"Normaliter verkopen we veel aan de horeca, maar die ligt natuurlijk stil," vertelt Kay Broersen die samen met zijn broer Sem een aspergekwekerij bij Warmenhuizen heeft. "We hopen dat de mensen ze nu gewoon bij ons aan huis komen kopen."

Bij hun boerderij staat een verkoopmachine: "We hebben voorzorgsmaatregelen getroffen. Je trekt een handschoentje aan en dan kies je op dit scherm wat je wilt hebben, bijvoorbeeld een aspergemaaltijd voor twee, dan betaal je contactloos met je pin en ga je weer op pad."

Broer Sem loopt ondertussen door de kassen. Onder grote zwarte zeilen staan de asperges te groeien in grote bakken. "Er is heel wat aan de hand in de wereld, maar het voorjaar laat niet op zich wachten. Het aspergeseizoen is begonnen, dé voorjaarsgroente. Het is heel gezond; zit vol vitamine C."

Afgelopen jaar werd er nog een recordbedrag opgehaald met het symbolische eerste kistje asperges: "Ja we houden altijd een veiling onder de lokale ondernemers. Dat kan helaas niet doorgaan dit jaar. We geven de eerste kistjes nu aan de medewerkers van het Noord-West Ziekenhuis in Alkmaar, om ze een hart onder de riem te steken."