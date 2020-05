Aspergetelers Warmenhuizen schenken deel van oogst aan zorgpersoneel Schagen

SCHAGEN - Om zorgpersoneel van Woonzorggroep Samen een hart onder de riem te steken, hebben aspergetelers uit Warmenhuizen vanmiddag bij verpleeghuis Magnushof in Schagen 1000 keer één pond asperges weggegeven. "Ze verdienen het", zegt Sem Broersen van asperge- en aardbeienkwekerij by Broersen.

De groene asperges gaan naar het personeel en de inwoners. "Een aantal weken geleden hebben we dit ook al gedaan voor de Noordwest Ziekenhuisgroep. Dat viel toen erg in de smaak", zegt Sem Broersen. "Dus nu besloten we het ook voor de medewerkers in de verzorgings- en verpleeghuizen te doen. Het is een klein gebaar, maar ze verdienen het."