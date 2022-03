19-jarige Alkmaarder met explosief in auto had mogelijk plofkraak als doel

De 19-jarige Alkmaarder die maandag op de Alkmaarse Ruysdaelkade werd gearresteerd voor het bezit van meerdere explosieven, had deze mogelijk in zijn auto voor een plofkraak. De man blijft ten minste twee weken langer vastzitten, bepaalde de rechter-commissaris gisteren.

De Alkmaarder werd aangehouden op de Ruysdaelkade, nadat de politie tijdens een 'reguliere verkeerscontrole' explosieven in zijn zwarte Volkswagen Polo vond. De man wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van ’het voorbereiden tot het teweegbrengen van een ontploffing’. Daarbij doelt het OM op een plofkraak op een geldautomaat, meldt het NHD.

Wat voor en hoeveel explosieven er in de auto gevonden zijn, willen politie en justitie op dit moment niet melden. Ook melden zij niet of de 19-jarige man al bij opsporingsdiensten in beeld was voordat hij werd aangehouden.

Of deze man mogelijk betrokken was bij de verwoestende plofkraak op de Alkmaarse Achterstraat, wil justitie niet melden. Ook wil justitie niet melden of de man betrokken was bij een mislukte plofkraak in Duitsland, waarbij een eveneens een 19-jarige man uit Alkmaar zwaargewond raakte.

"Het onderzoek is in volle gang. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat", is alles dat OM-woordvoerster Marleen van Fessem over de zaak kwijt wil aan de krant.

Verkeerscontrole

Tijdens een verkeerscontrole aan de Ruysdaelkade werd maandagmiddag rond 12.30 uur de 19-jarige bestuurder van een zwarte Volkswagen Polo staande gehouden. Volgens de politie maakte de man een 'zenuwachtige en nerveuze indruk'. Dat was reden om zijn auto te doorzoeken.

Daarop trof de politie iets aan waarvan ze vermoedden dat het mogelijke explosieven waren en werd de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) erbij gehaald. De straat werd afgezet en omwonenden werden uit voorzorg verzocht in het achterste gedeelte van hun huis te blijven.

Rond 16.50 uur liet de politie weten dat de explosieven waren veiliggesteld. Het bleek te gaan om 'meerdere pakketjes zware springstof'. "Echt van een andere orde dan illegaal vuurwerk", aldus politiewoordvoerder Erwin Sintenie. Van de explosieven zijn monsters afgenomen en ze zijn in een veilige omgeving vernietigd.