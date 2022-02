Bij ziekenhuis gedumpte Mohamed (19) zit in rolstoel sinds plofkraak: Duitsland wil verdachte overgeleverd zien

Het is Mohamed El O. uit Alkmaar. De wijk Hoefplan, om precies te zijn. Zijn linkerbeen is aan flarden. Zelf verklaart hij in het eerste verhaal aan de politie te zijn aangereden door die zwarte Mercedes. Maar voor de Duitse politie is het duidelijk: Mohamed is, samen met twee anderen, betrokken bij de plofkraak in Neuss.

Een paar uur later wordt in Eindhoven een bloedende man door een onbekende uit een Mercedes getild en als een lappenpop in een rolstoel bij de ingang van het Catharina Ziekenhuis gezet. Het is allemaal te zien op videobeelden in het onderzoeksdossier. De auto racet er vandoor en artsen ontfermen zich over de gewonde.

Het is rond 3.00 uur 's nachts op 26 november als een ongelooflijke knal klinkt. Op de grond voor de totaal verwoeste geldautomaat liggen verkoolde biljetten: drie mannen hebben zojuist een plofkraak gepleegd in een stad vlakbij Düsseldorf, zo'n drie kwartier rijden over de Nederlandse grens.

Mohamed El O. kan sinds hij uit het ziekenhuis is ontslagen niet meer lopen: zijn linkerbeen is zwaar gehavend en hij revalideert momenteel in Heliomare. Maar: die wonden komen niet vanwege het laten exploderen van een geldautomaat in het Duitse Neuss, zegt de Alkmaarse tiener tegen NH Nieuws.

En dat is voor zijn raadsman Shukrula dan ook het voornaamste argument om de tiener in Nederland te willen houden: "Hij moet goed verzorgd worden, maar spreekt geen Duits, bijna geen Engels, dus ik maak me zorgen over of hij zich wel verstaanbaar kan maken." Hij stelt dat zijn cliënt in Duitsland mogelijk slechte zorg krijgt.

"Het gaat stukken beter, maar ik moet nog een eindje", brengt de tiener een beetje verlegen uit tegenover de drie rechters, officier van justitie en de griffier. Mohamed woont bij zijn ouders. Nou ja, tot voor 26 november dan, want op dit moment zit hij dus in een revalidatiecentrum. Als hij daar klaar is, over een dag of tien, moet hij intensieve fysiotherapie volgen.

Over die overlevering ging het dan ook gisteren in de Amsterdamse rechtbank. Mohamed, hij draagt een Adidas broek, zwarte jas met bontkraag en heeft zijn been dus omhoog, wordt door zijn broer door de rechtbank gerold, waar zijn advocaat Vito Shukrula in toga op de tweede verdieping op hem wacht.

Vanwege de kleine kans op vluchtgevaar en zijn verwondingen oordeelt het Hof in december dat de Alkmaarder voorlopig in Nederland mag blijven. Maar inmiddels is door het Openbaar Ministerie (OM) van de Duitse stad Düsseldorf om overlevering gevraagd.

"Hij heeft, als het goed is, nog een heel leven voor zich. Als hij nu niet goed revalideert kan hij mogelijk nooit meer lopen. Zit hij voor altijd in een rolstoel." Maar de Nederlandse officier van justitie wil er absoluut niks van weten en haalt uit naar Mohamed. "Je hebt glashard tegen me gelogen", zegt ze, doelend op zijn volgens haar valse verklaring over hoe hij in het ziekenhuis is gekomen.

Volgens de officier is er geen enkele aanwijzing om te denken dat Mohamed iets tekortkomt bij de oosterburen. "Wij hebben contact met het OM daar en ze weten dat hij zorg nodig heeft." Daarnaast mag Mohamed, als hij wordt veroordeeld in Duitsland, zijn straf uitzitten in Nederland - daar is al een afspraak over gemaakt tussen de autoriteiten.

Liever geen vragen beantwoorden

Hoe de jonge Alkmaarder verzeild is geraakt in een strafrechtelijk onderzoek in Duitsland? Vraagt NH Nieuws aan hem. Hij zwijgt, maar is ook niet onaardig of bot. Hij wil gewoon liever geen vragen beantwoorden. Even doorzeuren leidt tot dezelfde reactie als tegen de politie in het Eindhovense ziekenhuis: hij heeft geen plofkraak gepleegd, hij is aangereden.

In een laatste woord zegt Mohamed tegen de rechter: "Ik wil mijn revalidatie graag afmaken in Nederland. Mijn knie kan niet goed buigen, maar 55 procent. Ik moet naar de 110. En daar werken we nu hard aan. Ik wil niet scheef lopen, omdat de behandeling te snel gaat."

Over twee weken volgt een uitspraak of de Alkmaarder naar Duitsland wordt overgeleverd. "Houd rekening met alles", richt de rechter zich tot de jonge Mohamed. "Neem dus voor de zekerheid een koffer met spulletjes mee voor de eerste dagen. En denk er ook aan wie je gedag wil zeggen: dat moet dan ook."

Mohamed is nog de enige verdachte in de zaak. Eerder meldde de Duitse justitie dat een man uit Zuid-Holland was opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij de plofkraak in Neuss, maar die is weer vrij.