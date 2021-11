Alkmaarder (18) gewond voor ziekenhuis gedumpt, mogelijk betrokken bij plofkraak Duitsland

Een Alkmaarder (18) is vrijdagochtend zwaargewond achtergelaten bij een ziekenhuis in Eindhoven, nadat hij mogelijk betrokken was geweest bij een plofkraak in Duitsland. Dat zeggen bronnen tegen NH Nieuws. Er is een klopjacht gaande op de andere vermeende daders.

Intussen ontfermen artsen van de spoedeisende hulp zich over de zwaargewonde tiener, die in kritieke toestand in het ziekenhuis wordt opgenomen. Bronnen melden aan NH Nieuws dat het gaat om een 18-jarige Alkmaarder, die nu ook verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek: mogelijk is hij gewond geraakt bij de plofkraak.

De auto waaruit het slachtoffer door onbekenden is gezet, rijdt direct weg zonder iets van gegevens achter te laten, vermoedelijk in de richting van Amsterdam, bericht de Nederlandse politie vrijdagochtend. Een politiehelikopter gaat nog naar het voertuig op zoek, maar dit levert niets op.

Een paar uur later, rond 5.40 uur, wordt een jongeman zwaargewond achtergelaten bij de hoofdingang van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven: op de stoep ligt een spoor van bloed, stellen ooggetuigen tegen Omroep Brabant .

In het holst van de nacht in het Duitse Neuss, een stad bij Düsseldorf, een klein uurtje rijden vanaf de Nederlandse grens, klinkt donderdag op vrijdagnacht een explosie: bij een geldautomaat is rond 3.00 uur een plofkraak gepleegd. Op de grond liggen tientallen verkoolde geldbiljetten op de grond, meldt ook de Duitse krant Bild.

De Duitse politie laat aan NH Nieuws weten een verband te onderzoeken tussen de gewonde in Eindhoven gedumpte man en de explosie van de geldautomaat in Neuss een paar uur daarvoor. Hemelsbreed liggen die twee plaatsen zo'n anderhalf uur rijden van elkaar.

Een woordvoerder van de politie in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen wil in het belang van het onderzoek niets kwijt over de verdachte. Alleen dat ze op dit moment op zoek zijn naar andere vermeende daders.

De geldautomaat in het Duitse Neuss is zwaar beschadigd en brandende brokstukken moesten na de explosie door de brandweer worden geblust. Het is niet duidelijk of de daders van de plofkraak iets hebben buitgemaakt. Het is ook niet duidelijk of er op de plek van de plofkraak ook bloedsporen zijn gevonden, alleen dat de forensische opsporing daar onderzoek heeft gedaan.

De groene biljetten op de stoep van de straat in Neuss hadden in ieder geval 'een kleurmarkering', aldus de politie die op zoek is naar getuigen.