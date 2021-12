Nieuwe arrestatie plofkraak Duitsland waarbij Alkmaarder (18) mogelijk gewond raakte

De Duitse politie heeft een man uit Zuid-Holland gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de plofkraak over de grens, waarbij mogelijk een 18-jarige Alkmaarder zwaargewond raakte. De vermeende vluchtauto is in Amsterdam gevonden en in beslag genomen.

Bild / Sem van Rijssel / SQ Vision

Dit meldt de Duitse Politie. Vorige week vrijdag werd een Alkmaarse tiener bloedend 'gedumpt' bij de ingang van een ziekenhuis in Eindhoven. Hij bleek een paar uur daarvoor mogelijk betrokken te zijn geweest bij een plofkraak van een geldautomaat in Neuss, zo'n anderhalf uur rijden daarvandaan. Hij zou die ochtend vroeg uit een donkere Mercedes zijn gezet, waarvan de inzittende(n) direct zijn doorgereden. Die auto is, zo blijkt nu, de volgende dag in Amsterdam door iemand gezien: diegene meldde dit bij de politie, waarop het voertuig is ingenomen. 33-jarige verdachte Op diezelfde 28 november is ook een 33-jarige man uit Zuid-Holland gearresteerd voor verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Duitsland, waarbij tientallen geldbiljetten door de lucht vlogen. Duitse getuigen verklaarden aan de politie drie personen bij de pinautomaat te hebben gezien. Bij de explosie is de Alkmaarder vermoedelijk gewond geraakt. Bronnen rond het onderzoek melden dat hij op dit moment nog in het ziekenhuis in Eindhoven ligt. De Duitse autoriteiten stellen dat het onderzoek met deze nieuwe arrestatie en de inbeslagname van het voertuig 'nog lang niet' is afgerond: er worden door een onderzoekscommissie verbanden bekeken tussen andere plofkraken van geldautomaten. In Duitsland zijn de laatste twee jaar meerdere Nederlanders betrokken geweest bij zulke misdrijven.

Zo zijn in september na groot onderzoek van de Nederlandse en Duitse autoriteiten drie Nederlanders opgepakt die worden verdacht onderdeel te zijn van een plofkraak-bende. Er zijn toen ook zeven panden doorzocht, waarbij volgens het Openbaar Ministerie 'een groot aantal plofkraak-gerelateerde spullen is gevonden en telefoons in beslag zijn genomen'. Het drietal Hollanders wordt verdacht van het plegen van zes plofkraken en een poging daartoe op geldautomaten in Duitsland. Ook werd eind vorig jaar een Amsterdammer (28) gearresteerd voor het plegen van een plofkraak in Duitsland met anderen, twee jaar eerder. Ze probeerden destijds in Germering, vlakbij München, te ontkomen door op hoge snelheid op politiewagens in te rijden.