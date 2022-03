De 'fotobrug' in hartje Alkmaar is weer compleet en schimmelvrij

De Kuipersbrug aan het Luttik Oudorp in Alkmaar stond er de laatste maanden kaal bij zonder bovenkant. Maar deze week zijn een nieuwe hamei en balans geplaatst. De bekendste fotoplek van de kaasstad - want met uitzicht op de Waag - is daarmee weer in ere hersteld. Mooi op tijd voor het begin van het Kaasmarktseizoen.

Kuipersbrug in hartje Alkmaar weer schimmelvrij

"Vorig jaar gingen we de brug schilderen en zouden we eigenlijk plaatselijk houtherstel doen, alleen bleek dat er tot in de kern een schimmel zat", legt Joost van Blokland van Stadswerk072 uit aan mediapartner Alkmaar Centraal.

De bovenkant van de brug is daarom in z'n geheel vervangen, en deze week met een grote kraan geïnstalleerd. En daarmee is de Kuipersbrug precies op tijd klaar voor de allereerste volledige Kaasmarkt na twee jaar corona-uitstel. Toeristen die op de markt afkomen kunnen zich daardoor vanaf een complete brug laten vereeuwigen met de Waag.

Grondverf

Het werk is trouwens nog niet helemaal voltooid. De balans bovenop zit nog in de grijze grondverf en die moet eerst een jaar drogen. Van Blokland: "Dan wordt hij volgend jaar afgelakt. Normaliter moet het weer 25 jaar meegaan."