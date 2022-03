Sonar-inspectie kademuren Alkmaar: "Ze zijn pas op de helft van hun levensduur"

Enkele bewoners van de Alkmaarse binnenstad keken gisteren toch even vreemd op. De kademuren van de grachten werden geïnspecteerd door een sonarboot. "Ik woon hier nog maar net, maar je wil niet dat de kademuur voor je huis instort, net zoals in Amsterdam is gebeurd", vertelt een bewoner aan NH Nieuws.

De boot die gister meerdere plekken in Alkmaar inspecteerde, maakt deel uit van een periodieke inspectie. "We proberen de staat van de kademuren zo goed mogelijk in beeld te brengen, zodat we zien waar er onderhoud nodig is", vertelt Esther Dekker van Stadswerk072.

80 tot 100 jaar

Voorlopig is er volgens Esther alleen klein onderhoud nodig: "De muren zijn pas op de helft van de technische levensduur". Peter Mol, ook van Stadswerk072, vertelt dat de muren in de jaren 80 door de gemeente zijn vervangen. "Een kademuur gaat zo’n 80 tot 100 jaar mee."



Wanneer er in een inspectie iets vreemds wordt gevonden, wordt er actie ondernomen. "We gaan dan eerst met een duiker kijken wat er precies aan de hand is en vervolgens stellen wij samen met een constructeur een plan op", licht Ester toe. De kans dat dit gebeurt, is volgens Stadswerk072 door de periodieke onderhoudsbeurten klein. "Mochten we toch wat vinden dan lossen wij het gelijk op, veiligheid gaat voor alles" vertelt Peter.