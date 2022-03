Evgeniy Levchenko en Victoria Koblenko luiden eerste kaasbel in Alkmaar

"Dat de kaasmarkt weer van start kan, is geweldig. Deze buitengewoon mooie traditie hoort bij onze stad en heeft natuurlijk een enorme aantrekkingskracht op bezoekers", zegt wethouder Pieter Dijkman. "Dat er in deze tijd ook aandacht is voor de situatie in Oekraïne is net zo uitzonderlijk als mooi."

Belluiders

Victoria Koblenko (41) is een Nederlandse actrice, presentatrice en columniste van Oekraïense komaf. Zij speelde onder andere in Goede Tijden, Slechte Tijden, Bloedverwanten en Van God Los. Ook speelde ze hoofdrollen in diverse Russische komedies.

Oud-profvoetballer Evgeniy Levchenko (44) speelde onder meer voor Vitesse, Cambuur en Groningen. Hij kwam acht maal uit voor de nationale ploeg van Oekraïne. Sinds 1 juli 2019 is hij voorzitter van de Vereniging van Contractspelers (VVCS).

“Het is een hele eer om de eerste bel te mogen luiden. Wij houden erg van tradities en bovendien van kaas. Dus toen de vraag kwam, hebben we volmondig ja gezegd", aldus de in Oekraïne geboren Levchenko. "Ook omdat het voor ons een manier is om opnieuw aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne en onze stichting Breath Care for Kids." Met die stichting zet het echtpaar zich in voor de getroffen kinderen in Oekraïne.

Traditie in ere hersteld

Burgemeester Anja Schouten vindt het 'bijzonder dat Lev en Victoria naar Alkmaar komen om de bel te luiden'. ""We zien allemaal de zorgen, angst en verdriet en we krijgen veel reacties van mensen die willen helpen. De initiatieven zijn hartverwarmend. In Alkmaar proberen we nadrukkelijk bij te dragen aan goede, humane opvang. Vooral de Oekraïense kinderen zijn deze dagen veel in mijn gedachten."

Door de coronamaatregelen waren er twee seizoenen lang bijna geen kaasmarkten op het Waagplein. Op 1 oktober 2021 vond binnen de geldende beperkingen de enige markt van de afgelopen tweeënhalf jaar plaats. Met de komende kaasmarkt wordt volgens de gemeente de 429 jaar oude traditie 'weer in ere hersteld'.