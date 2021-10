Eerste en laatste Alkmaarse Kaasmarkt van het jaar voelt als reünie

Handen schudden, boksen, omhelzingen en heel veel blije gezichten: het leek vanochtend wel een reünie op het Waagplein in Alkmaar. Na het wegvallen van twee volle seizoenen was er dan toch nog een Kaasmarkt. De enige van het jaar en op een iets kleinere schaal. Maar het kon de pret bij de Kaasvader en zijn dragers niet drukken.

"Het is eindelijk zo ver, we zijn zo ontzettend blij dat het doorgaat", stelt een vrolijke Kaasvader Willem Borst. "En zie je dat alles gewoon weer loopt? Het is super!"

Ondanks het ietwat pijnlijke vooruitzicht op de spierpijn van morgen hebben ook alle kaasdragers een stralend gezicht, want deze dag is speciaal: het is niet alleen de eerste, maar ook gelijk de laatste Kaasmarkt van 2021.

Emile Roemer

Oud-burgemeester Emile Roemer had de eer om deze unieke Kaasmarkt te openen om klokslag 10.00 uur. Negen maanden was hij waarnemer in Alkmaar, maar maakte in die periode geen enkele markt mee. "Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op", vindt Roemer.

Zowaar waren er ook nog toeristen op de Kaasmarkt afgekomen en ook die genoten. Maar bovenal was het een 'heel erg fijn Alkmaars feestje', zo ervoer mediapartner Alkmaar Centraal.