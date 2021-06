Geen Kaasmarkt, wel kaasbootjes: "Om toch het sfeertje erin te krijgen"

Een volledige Kaasmarkt zit er nog even niet in, maar vanochtend werd in Alkmaar al wel een poging gedaan om het 'kaasgevoel' er alvast in te krijgen. En dat lukte uitstekend.

Maar ook voor de hoofdrolspelers is het weer een bijzondere ervaring. "We hadden het er net nog over dat het zo bizar is dat het alweer twee jaar geleden is dat er een echte kaasmarkt was. En dan vandaag de eerste dag dat we weer met de bootjes mogen, we hebben er echt zin in", zo laat één van de kaasmeisjes aan mediapartner Alkmaar Centraal weten.

Of er dit jaar nog een echte Kaasmarkt komt is nog maar de vraag en hangt af van allerlei factoren. Kaasvader Willem Borst houdt de moed erin: "Het zou het mooiste zijn als we dit jaar nog een Kaasmarkt kunnen houden. We hopen dat alles in september weer op groen gaat en dat we dan nog vier of vijf markten kunnen houden."