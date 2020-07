Kaasvader: alle Alkmaarse kaasmarkten gaan dit jaar niet meer door

ALKMAAR - Als het aan de kaasvader ligt, wordt dit jaar geen kaasmarkt meer gehouden op het Waagplein. Ook een kleinere kaasbeleving in het waag-gedeelte van De Waag gaat niet door. De reden is dat beiden vrijwel niet coronaproof te organiseren zijn. Willem Borst baalt extra, want: "Er zijn nu superveel toeristen in de stad. Er is regelmatig geen tafeltje meer vrij op het Waagplein."