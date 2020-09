De toekomst van het Alkmaarse toerisme: "Zoals het was, zal nooit meer terugkomen"

Het opkrabbelend toerisme geeft hem moed voor de toekomst. "Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers hebben stilletjesaan weer vertrouwen en doen bijvoorbeeld een riviercruise of een achtdaagse bustour door Nederland of Noord-Holland. Ze nemen op eigen regio de bus, met maximaal dertig passagiers tegelijk. Ook Nederlanders hebben ondanks de pandemie veel behoefte om erop uit te gaan."

Dinsdag ondertekenen van Loon en Ger Welbers van VVV Alkmaar het samenwerkingscontract met Globus Tours. Ze gaan samen de schouders zetten onder de promotie van toerismestad Alkmaar, waaronder de kaasmarkt. "Globus heeft een veel grotere slagkracht dan mijn oude bedrijf. We zijn aan het bekijken welke activiteiten we weer op kunnen gaan pakken. Bijvoorbeeld riviercruises en fiets-vaarvakanties", aldus van Loon.

Rob van Loon was tot dit jaar eigenaar van Events Holland. Corona draaide het miljoenenbedrijf de nek om. In april stond hij naar eigen zeggen met zijn rug tegen de muur en vroeg faillissement aan. "Globus Tours uit Zwitserland toonde kort daarna interesse in een overname van mijn bedrijf. Ik ben vervolgens direct benaderd door Globus of ik de boel in Nederland wilde leiden. Halverwege juni zat ik weer in het zadel."

Met een nieuwe ontwikkeling van arrangementen, het werken met kleinere groepen en 'out of the box' blijven denken, hoopt van Loon gewoon door te kunnen blijven gaan. "We hebben tot in november reserveringen van groepen. Momenteel werken we alleen met groepen van tien tot maximaal twaalf mensen. We willen doorgaan, maar moeten bovenal rekening houden met de gezondheid van iedereen."

Kaasmarkt

Hoe zit het dan met de grootste toeristische trekpleister van Alkmaar, de wereldberoemde Kaasmarkt? Volgens van Loon is het niet realistisch daar al uitspraken over te doen. "We weten niet wat er in 2021 gebeurt. Ik acht de kans zeer groot dat gemeente nooit meer vijfduizend bezoekers zal toelaten. Onze creativiteit wordt op de proef gesteld."

Ook Jacqueline Pauw, regievoerder van de kaasmarkt durft weinig te zeggen over aankomend seizoen. "Als de anderhalvemeterregel niet verdwijnt, dan komt er geen kaasmarkt meer in de vorm zoals we 'm kennen. We zijn voor volgend jaar nog heel erg in afwachting van hoe de samenleving eruit zal zien. Het is te vroeg om na te denken over een eventuele andere locatie of werken met een maximaal aantal bezoekers."

Om de anderhalve meter een toeschouwer plaatsen, dat zie ik niet gebeuren", vertelde kaasdrager Harrie Konijn eerder aan NH Nieuws. "Ik heb mijn focus al gezet op 2021 en dat we dan weer een heel mooi seizoen kunnen draaien."

Voor de corona-uitbraak trok de vrijdagse Kaasmarkt gemiddeld vijfduizend bezoekers. Dit jaar stonden er twintig kaasmarkten op het programma. Alkmaar loopt daardoor tientallen miljoenen euro's mis, vertelde Ger Welbers van Alkmaar Marketing eerder aan NH Nieuws.

Kaasvader Willem Borst sprak met NH Nieuws over de gevolgen van de coronacrisis voor de kaasmarkt. Bekijk hieronder de reportage: