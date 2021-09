Kaasdragers kunnen toch 'los' tijdens eenmalige kaasmarkt dit jaar in Alkmaar

Dit jaar wordt er toch nog een eenmalige kaasmarkt georganiseerd in Alkmaar. Nu de coronamaatregelen worden versoepeld heeft het gemeentebestuur besloten dat er op vrijdag 1 oktober met berries vol kaas over het Waagplein kan worden gesjouwd. Bezoekers van de markt hebben wel een coronapas nodig.

Na bijna twee volledige seizoenen, waarin een kaasmarkt door corona niet mogelijk was, wordt de markt vrijdag 1 oktober vanaf 10.00 uur eenmalig gehouden. Wel in een kleinere opzet, zodat de terrassen op het Waagplein uitgestald kunnen blijven.

Kaasvader Willem Borst, de baas van het kaasdragersgilde, is in zijn nopjes: "Het is geweldig dat onze dragers dit seizoen nog een keer ‘los’ mogen en dat er weer publiek op het Waagplein kan. We hebben er weer heel veel zin in."

Ook wethouder Pieter Dijkman is blij dat de markt er eenmalig kan komen. "De kaasmarkt is dé grote toeristische trekpleister voor de stad. Dat bezoek hebben we de afgelopen tijd erg gemist."

Coronabewijs

Bezoekers van de kaasmarkt moeten bij de toegang tot het marktterrein wel de coronacheck-app met een geldige QR-code en een identiteitsbewijs laten zien. Dat heeft de gemeente als voorwaarde gesteld. Het kaasmarktseizoen 2022 gaat onder normale omstandigheden weer van start op vrijdag 25 maart.