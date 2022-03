Kampeerseizoen heeft vliegende start dankzij mooie weer: "We gaan weer los"

Het zonnetje helpt natuurlijk goed, kamperen is nog leuker als het een beetje warm en comfortabel is. Ook 20 kilometer zuidelijker, op camping Corfwater in Petten, kunnen ze dat goed merken. "Wij zijn afgelopen vrijdag open gegaan. We kregen meteen veel vaste gasten voor het voorseizoen of een seizoensarrangement. Daarnaast ook veel toeristische boekingen, mensen die voor een weekendje naar de zon en het strand komen", zegt bedrijfsleider Olaf Schoonewagen.

Het is voor het eerst sinds twee jaar dat er bij de start van het seizoen geen grote corona-gevolgen merkbaar zijn. "Vorig jaar mochten de Duitsers aan het begin van het seizoen nog niet komen. Nu wel. En dat scheelt, want dat zijn vroege gasten. Zij hebben het ook niet koud", legt Mary Romar uit. "Ze zeggen dan dat je gewoon wat warmers aan moet doen."

Mary Romar van camping Duinzoomhoeve in Julianadorp loopt tevreden over het terrein. Er staat al een mooie verzameling campers en caravans, terwijl de camping pas sinds 11 maart open is. Als kers op de taart kreeg de camping van de ANWB de titel 'Beste kleine camping 2022'. "Ja en daar zijn we apetrots op", zegt ze terwijl het bijbehorende certificaat op het informatiebord wordt gehangen.

Afgelopen jaren bleven veel Nederlanders thuis in eigen land vanwege alle corona-regels. Of dat ook dit jaar gaat gebeuren is natuurlijk afwachten, toch ziet het er al goed uit. "Er zijn al heel wat gasten die hebben geboekt", vertelt Mary Romar. "Ik denk dat het wel weer een topjaar gaat worden qua bezetting."

Ook Olaf Schoonewagen is positief: "De komende periode wordt steeds drukker. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren worden al goed geboekt. Voor de zomervakantie merk je al dat de Duitse vakantieganger goed aan het boeken is. De Nederlanders nog iets minder, die willen misschien wel weer eens naar het buitenland."

Brandstof

Of de brandstofprijzen rond de zomervakantie nog zo hoog zijn, is natuurlijk nog niet duidelijk. Maar een camper of auto met caravan lust wel een slokje en misschien maakt dat kamperen in eigen land aantrekkelijker. "Wie weet heeft het invloed, het zou zeker kunnen", zegt Mary Romar. "Misschien dat camperrijders dan toch voor een kortere afstanden gaan kiezen."

"Ik denk dat het voor langere vakanties, twee weken Spanje, misschien niet veel uit maakt. Dan houden mensen er rekening mee en vinden ze het nog wel de moeite", zegt Olaf Schoonewegen, "maar ik denk dat het voor een kort weekend anders is. Als je straks meer gaat betalen voor je brandstof dan voor de overnachtingskosten dan zou dat gasten kunnen afschrikken"

Maar zover is het nog niet. De komende dagen kunnen de campinggasten in ieder geval nog genieten van het mooie weer langs de Noord-Hollandse kust. Overigens zijn nog lang niet alle campings zijn open. Veel kampeerterreinen openen volgende week vrijdag, 1 april, de slagbomen en dat is geen grap.