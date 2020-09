Nog altijd druk op campings langs de kust: "Dit hebben wij nog nooit meegemaakt"

JULIANADORP - Het kampeerseizoen begon dit jaar dramatisch, want door corona gingen de campings later open dan normaal. Maar het najaar lijkt veel goed te maken. Hoewel de grote vakantie inmiddels ruim voorbij is, blijft het ongewoon druk langs de kust.

"Het is bizar," zegt Anne Drenth van strandcamping Oase in Julianadorp aan Zee. Bijna alle plaatsen zijn er bezet. "We hebben het in september nog nooit zo druk gehad. Normaal zie je wel iets komen, maar dit hebben we ons niet kunnen voorstellen. Het zijn zowel Duitse als Nederlandse gasten." "De boekingen lopen nog altijd erg goed," vertelt zijn vrouw Jeanine Drenth bij de receptie. "Mensen hebben er nog steeds heel veel zin in. En je ziet nu met mooi weer dat je meteen weer een piek hebt en het meteen weer vol zit. Afgelopen weekend hebben we meerdere mensen gehad die de kust afreden op zoek naar nog een plekje." 'Misschien te druk in hoogseizoen' Ook bij recreatiepark De Watersnip bij Petten is het nu drukker dan normaal rond deze tijd. "Misschien dat mensen die het te druk vonden in het hoogseizoen er nu op uit gaan, nu er meer ruimte is", zeggen ze daar. Op camping De Lepelaar bij Sint Maartenszee zijn ook meer plekken bezet dan andere jaren. Zij blijven voor het eerst straks ook open tijdens de herfstvakantie. "Ik denk dat mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep van premier Rutte om de vakanties te spreiden. Dat zie je nu aan de Nederlandse gasten zonder kinderen, die niet aan de zomervakantie gebonden zijn", zegt Jeanine Drenth van Oase. "Ze hebben wel weer behoefte aan een vakantie," vult Anne aan. "Omdat mensen in het voorjaar niet konden komen, proberen ze het er nu extra bij te pakken."