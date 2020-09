'Even een weekendje er uit' op Helderse stadscamping

DEN HELDER - Voor het tweede jaar op rij werd afgelopen weekend de stadscamping in Den Helder opgezet. "Even lekker een weekendje er uit."

Regio Noordkop nam dit weekend een kijkje op de stadscamping. De camping is een weekend lang geopend voor iedereen die een weekendje wil kamperen. "Dit is een pop-up camping waar iedereen welkom is", vertelt vrijwilliger Dave Holswilder.

Voor mensen die het niet breed hebben is er een speciale prijs. Voor vijf euro konden ze het hele weekend op de stadscamping verblijven. "Vooral in deze situatie is dat leuk en nodig", zegt Dave.

Show

Voor kinderen werden er tal van activiteiten georganiseerd. Een mini-club, dansen en sport; er was genoeg te doen."In de avond gaven we ook een show. Er was zelfs een clown bij", laat Dave weten.

De stadscamping werd voor het tweede jaar op rij georganiseerd. Zondagmiddag vertrokken de kampeerders weer na een heerlijk weekend op de stadscamping.