Bewoners Alexanderflat Hoorn schakelen Energiebus in om Intermaris te controleren

De bewoners van de Alexanderflat aan de Alexanderstraat in Hoorn hebben een hoge energierekening en last van tocht in huis. Woningcoöperatie Intermaris gaf de bewoners niet het gewenste antwoord. Dus reed deze week de Energiebus van de Woonbond de straat in. In verschillende woningen werd onderzoek gedaan naar de staat van isolatie en ventilatie. Een beknopt resultaat van dit onderzoek werd later die dag gepresenteerd bij Intermaris. Verslaggever Sander Huisman ging met de bewoners op pad.

Siem Goede van de Energiebus onderzoekt namens de Woonbond verschillende woningen. Klachten zijn vooral koude vertrekken bij alle appartementen aan de noordkant van de flat. En de kou die optrekt uit de garageboxen onder de onderste woningen. Het plafond van de garageboxen en opslagruimte is niet extra geïsoleerd. Na de inspectie schrijft Goede een beknopte presentatie, die hij dezelfde middag bij Intermaris op kantoor verkondigt. Bij de presentatie zijn leden van de bewonerscommissie aanwezig, maar ook drie afgevaardigden van Intermaris. Een conclusie is inderdaad dat er beduidend meer gas wordt verbruikt in de appartementen die direct boven de garageboxen zijn gesitueerd. Over de noordgevel kan Goede geen duidelijk advies geven; hij heeft niet onder de platen op de gevel kunnen kijken om te zien hoe deze geïsoleerd is. Artikel gaat verder onder de foto:

De Energiebus van de Woonbond op bezoek bij de Alexanderflat in Hoorn - Sander Huisman / WEEFF

Na de presentatie wordt het resultaat kort besproken door de aanwezigen. Hoewel Intermaris aangeeft alle stappen in hun eigen onderzoek te hebben gecommuniceerd, lijken niet alle bewoners goed op de hoogte van de plannen van Intermaris. De woningen hebben recent een energielabel A of B gekregen en stonden daarom niet bovenaan de lijst om gerenoveerd te worden. Het komende jaar staat de Alexanderflat wel op de lijst om gerenoveerd te worden, en waar nodig verduurzaamd. Iphigenia Westphal is teammanager Vastgoedbeheer bij Intermaris. Ze geeft na het gesprek aan dat ze nog secuurder zal zorgdragen dat de informatie op de juiste manier bij de bewoners komt. Alle informatie is volgens haar verstrekt aan de bewoners, maar zal misschien uitgebreider of op een andere manier gecommuniceerd gaan worden. Bekijk hier alle afleveringen van de serie 'Sander Op Pad in West-Friesland'.