Buren helpen buren dankzij koppelservice: "Je ziet dat ze er vrolijk van worden"

Er zijn al ruim 50 buren aan andere buren gekoppeld dankzij de Burenhulp van woningcoöperatie Intermaris. Bewoners die gewoon een kopje koffie willen drinken of die het zelf niet redden om glas naar de glasbak te brengen kunnen een oproep plaatsen. Maar de oproep die het vaakst voorkomt is helpen in de tuin. Verslaggever Sander Huisman ging langs bij Sylvia die zelf niet in haar tuin kan werken en dus helpt Timothy haar af en toe.

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Maar in dit geval kunnen de buren ook best een stukje uit elkaar wonen. Timothy woont zelf in het Venenlaankwartier en helpt onkruid wieden bij Sylvia die in de Kersenboogerd woont. Eigenlijk had de vriendin van Timothy zich opgegeven voor Burenhulp, maar omdat zij weer meer aan het werk kon en Timothy het nog rustig had in coronatijd, besloot hij om ook buren te gaan helpen. Chronisch ziek Voor Sylvia uit de Kersenboogerd is het frustrerend dat ze het zelf niet meer kan: haar tuin onkruidvrij maken. Ze heeft een chronische ziekte en binnenshuis lopen gaat moeilijk. Zodra ze buiten stukjes moet lopen gebruikt ze haar scootmobiel. Die moet via haar achtertuin gereden worden, maar juist het pad bij haar achtertuin is soms overgroeid met onkruid en een bramenstruik. "Ik vind erg lief dat je dit doet", zegt ze wanneer Timothy druk bezig is het pad vrij te maken. Artikel gaat verder onder de foto

Timothy helpt buurvrouw Sylvia met onkruid uit haar tuin halen - Sander Huisman / WEEFF

Het zijn voornamelijk tuinen waar Timothy te vinden is. Schuttingen plaatsen en bramenstruiken verwijderen. "Ik help graag even iemand die het niet zelf kan", zegt Timothy met zijn werkhandschoenen al aan. Het pad waar Sylvia met de scootmobiel overheen moet is weer behoorlijk smal geworden door voornamelijk een bramenstruik. "Het is voor mij een kleine moeite, en mensen worden er erg blij van", voegt Timothy toe. "Je ziet dat ze er vrolijk van worden." Bekijk meer afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland