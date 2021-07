Weer reuring in verzorgingshuis: topschilderijen in de gang en schilderen als Van Gogh

In woonzorgcentrum De Horstenburgh in Obdam is weer wat reuring nu er in de gang vier topstukken hangen uit bekende musea. Al zijn het dan replica’s, de Rembrandt en de Van Gogh krijgen veel aandacht. Tijdens een lezing over de werken kunnen bewoners al hun vragen kwijt, maar ze mogen ook een kunstwerk maken in de stijl van Van Gogh. Verslaggever Sander Huisman was er bij en sprak met de bewoners en de initiatiefnemers van de Museum Plus Bus.

Een dag nadat in het huis de mensen zijn herdacht die aan corona zijn overleden, komt museumdocent Anita Liemburg langs om te vertellen over vier replica’s van topschilderijen, die twee weken lang in De Horstenburgh in Obdam hangen. Het is een initiatief van de Museum Plus Bus. “Normaal hebben we twee touringcars en dan brengen we mensen naar het museum” zegt projectmedewerker van de Museum Plus Bus Elise van Schaik. Artikel gaat verder onder de foto.

Bewoners van De Horstenburgh in Obdam schilderen in de stijl van Van Gogh - Sander Huisman / WEEFF

Nu de bewoners niet naar het museum kunnen, komen de topstukken naar de bewoners toe. In verzorgingshuizen door heel het land staan twee weken lang verschillende werken van zestien musea. Mevrouw Spil uit De Horstenburgh is erg blij dat er weer wat reuring is, na een jaar met weinig activiteiten. “Door de coronaziekte, daardoor is alles afgelast”, zegt mevrouw Spil. “Ik kon mezelf evengoed wel vermaken”, voegt ze er aan toe. “Maar het wordt zachies an weer wat beter.” Artikel gaat verder onder de foto.

Bewoners kijken naar de topschilderijen en luisteren naar de museumdocent - Sander Huisman / WEEFF

Tijdens de verhalen van de museumdocent is er veel interactie met de bewoners. Al zijn sommigen nog nooit in een museum geweest. Anita Liemburg weet de bewoners op verschillende vlakken bij de schilderijen te betrekken. Over de bloemen op een stilleven wordt gesproken. En de plek waar Vincent van Gogh schilderde wordt uitgebreid geanalyseerd. Als klap op de vuurpijl schildert een bewoonster niet in de stijl van Van Gogh, maar een boom die erg veel lijkt op een Mondriaan.