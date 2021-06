Anne raapt wekelijks vele kilo’s zwerfvuil: "Gekken kleuren de wereld"

Het begon toen Anne de Bruin uit De Weere een e-bike kocht: "Als je fietst zie je veel meer liggen dan wanneer je hard met je scooter voorbij rijdt." Sindsdien rijdt ze zeker 40 kilometer per week door de gemeente Opmeer om zwerfvuil uit de bermen en uit sloten te halen. Ook is Anne initiatiefneemster van de Stille Rapers, een groep die op verschillende plekken in Noord-Holland fanatiek afval raapt. Verslaggever Sander Huisman liep een stukje met Anne mee.

In een boekje houdt ze bij hoeveel afval ze wekelijks ophaalt. Anne de Bruin uit De Weere is fanatiek. Maar het is allang niet meer de obsessie die het de eerste paar maanden was toen ze net haar e-bike had. "Toen heb ik er zelfs van gedroomd", weet Anne nog. Maar toch lukt het Anne niet altijd om gewoon zomaar een stukje te fietsen. "Dan moet ik niet teveel naar beneden kijken, het is ook tijd van genieten."

Als initiatiefneemster van de Stille Rapers is Anne trots op wat die groep bereikt heeft. De groep bestaat inmiddels uit ruim 70 mensen die regelmatig in gebieden in West-Friesland afval gaan rapen. Van enkele onderdelen die Anne vindt, maakt ze kunstwerken in haar tuin. Voornamelijk de engelen die ze maakt van tientallen wieldoppen vallen op.

