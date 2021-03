Chauffeur Hans rijdt weer met buurtbus 438: "Het rijdt weer zo heerlijk"

WEST-FRIESLAND - Buurtbus 438 rijdt weer in Andijk, Enkhuizen en Stede Broec. Na precies een jaar lang niet te hebben gereden, pakken ze de dienstregeling weer op. "Het contact met de mensen, dat heb ik wel gemist." zegt Hans de Weerdt, één van de vrijwillige chauffeurs bij de openbare vervoerlijn in oostelijk West-Friesland. Verslaggever Sander Huisman gaat met Hans mee op pad bij zijn eerste ritje.

Maar een weerzien met passagiers zit er nog niet in; al enkele ritten zitten er nul passagiers in de bus. "Maar ze zien ons wel weer rijden, dus dat komt wel weer", hoopt Hans. "Als er niemand in de bus zit gaat de radio af en toe even harder", vertelt hij verder. "Maar ik vind het leuker als er mensen om je heen zijn hoor."

Weer wennen

Aan het begin van de eerste golf was het nog een keuze: de chauffeurs werden gebeld of ze het nog aandurfden om te blijven rijden. Maar al snel gingen alle buurtbussen terug naar de remise en lag sinds maart 2020 al het lokale openbaar vervoer plat.

Het is ruim een jaar later als Hans weer in de bus stapt. Het is even zoeken hoe de deur ook alweer dicht moet. "Het is weer even wennen."