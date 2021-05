Uren rondjes rijden voor vrije camperplaats, maar: "Hoe meer zielen, hoe meer vreugd"

Er waren nog nooit zoveel campers in Nederland. Onlangs is de 150.000e camper op kenteken gezet, en in het eerste kwartaal van dit jaar steeg de verkoop met 28 procent, zegt de branchevereniging Kampeer & Caravan Industrie. Verslaggever Sander Huisman ging bij de camperplaats bij Spanbroek vragen hoe het is om in deze tijd met een camper op pad te zijn.

De camperplaats De Wijzend bij Spanbroek bestaat nog maar twee jaar en hoewel er maar drie camperplaatsen zijn, staan er regelmatig veel meer campers achter ’t Kerkhuys. "Het is goed dat hier niet zoveel boa’s zijn, want laatst stonden er acht campers", zegt Dan Reijnen. Hij woont sinds zijn pensioen in zijn camper en gaat al 40 jaar met een camper op pad. Hij vindt de drukte niet erg: "Hoe meer zielen, hoe meer vreugd." Zijn tijdelijke buurman Gezinus Lowijs gaat ook al bijna 40 jaar met de camper op pad, maar is minder te spreken over de steeds drukker wordende camperplaatsen. Hij moet soms uren rondrijden om een vrije camperplaats te vinden. Samen met zijn vrouw gaat Gezinus voor de rust en de natuur. "Ze zetten drie campers bij elkaar en gaan een feestje bouwen", zegt Gezinus. Artikel gaat door onder de foto

Het kan druk zijn op camperplaatsen, zoals hier in Spanbroek - Sander Huisman / WEEFF

De derde plek in Spanbroek wordt gebruikt door Wim Boluijt. Hij is toevallig op deze plek in Spanbroek belandt nadat hij in Den Helder was geweest. "We wilden naar het marinemuseum, maar dat was gesloten." Na een nacht overnachten in Den Helder rijdt hij vooral door Noord-Holland voor de bloembollen: "Verder weet ik van de omgeving heel erg weinig, alleen dat er bloemenvelden te zien zijn", aldus Wim. De drie doorgewinterde camperaars die nu bij Spanbroek stonden hopen allemaal dit jaar nog naar het buitenland te reizen. "Ik zak morgen al wat af naar het zuiden. Ik hoop eind deze maand mijn tweede prikje te krijgen, en dan wil ik wel weer wat verder weg", zegt Dan Reijnen. Hij hoopt dit jaar nog naar Albanië af te reizen: "Dat plan kan ook morgen weer anders zijn. Ik reis eigenlijk zonder plan." Bekijk meer afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland