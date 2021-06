Susan Veldink heeft heel veel bedrijven: "Je vergeet soms zelf hoeveel je hebt"

Ze begon met een gastouderbureau en heeft inmiddels een kraamzorgbedrijf, een buitenschoolse opvang, een feestlocatie voor het hele gezin en ze startte eerder dit jaar een datingbureau voor 40+. Susan Veldink is directeur van Zowiezo in Wognum en komt uit een ondernemende familie. Verslaggever Sander Huisman ging op pad en vroeg of er nog meer bij kan in haar agenda.

Susan Veldink was ooit turnjuf, maar na de geboorte van haar kinderen wilde ze de gymzaal niet meer in. Ze begon zelf als gastouder en heeft daarna de bemiddeling daarvan op zich genomen. "Als iemand een idee met mij deelt dat ik zie zitten, dan wil ik dat ook uitvoeren", zegt ze in één van de ruimtes van haar bedrijf Tante Suus. Als tante Suus organiseert Susan kinderfeestjes en evenementen voor het hele gezin. Susan haalt veel energie uit het uitwerken van ondernemende ideeën. "Ik wil graag mensen blij maken en een geluksmomentje bezorgen", aldus Suus over haar klanten, maar ook over haar personeel. "Ik heb wel besloten dat ik nu stop", zegt ze over haar expansiedrift. Ze wil haar personeel nog bij naam kennen en nog weten wat ze bezighoudt. "Maar als ik zeg dat ik stop met nieuwe ideeën bedenken, moeten ze daar op kantoor om lachen." Artikel gaat verder onder de foto

Susan Veldink heeft veel bedrijven onder haar hoede - Sander Huisman / WEEFF

Het voornemen van Susan om niet veel extra dingen meer op te pakken wordt in hetzelfde gesprek met Sander tegengesproken: "We gaan nieuwe gebouwen neerzetten, en daarboven komen woningen", vertelt ze over de locatie in Heerhugowaard waar nu Tante Suus nog staat. "Dat was ik nog vergeten te noemen, je vergeet soms hoeveel je hebt", eindigt ze lachend. Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland