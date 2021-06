Eentonige flats omgetoverd tot unieke kunstwerken: "Hij kan heel goed schilderen in ieder geval"

De flats van Intermaris aan de Westfriese Hof in Hoorn zijn de afgelopen jaren opgefrist, maar daardoor werden het wel eentonige witte gebouwen. Om de flats toch hun eigen gezicht te geven, maakt kunstenaar Collin van der Sluijsop de kop van de flats een vierluik geïnspireerd op West-Friesland. Han Leurink, directeur Wonen en Vastgoed van Intermaris, hoopt dat de flats nu wat unieker worden. Verslaggever Sander Huisman ging op pad om te kijken hoe de gigantische muurschilderingen eruitzien.

"In eerste instantie dacht ik: het is zo mooi; wit met grijs", zegt een bewoner van de flat waar Collin van der Sluijs nu hard aan het werk is om zijn kunstwerk te plaatsen. "Maar nu het er eenmaal opzit denk ik; dit is eigenlijk nog mooier dan ik gedacht had", voegt de bewoonster eraan toe. "Hij kan heel goed schilderen in ieder geval." Collin schildert flink door; elke week zet hij één kunstwerk op de zijgevel langs de Liornestraat. Elk tafereel heeft verwijzingen naar de vier seizoenen. Inspiratie haalde Collin uit het Markermeer en de scheepvaartgeschiedenis van Hoorn. Zo staat op de eerste gevel een oerzwaluw en is op de tweede flat een houten vat te zien waaruit planten groeien. Hij hoopt over ruim een week klaar te zijn met het gehele vierluik. Artikel gaat verder onder de foto

Het tweede deel uit het vierluik van Collin van der Sluijs - Sander Huisman / WEEFF

"Mensen waren wat minder trots op het gebouw", weet directeur Wonen en Vastgoed van Intermaris Han Leurink. De flats hadden wat gedateerde kleuren die eerder al opgefrist waren tot strakke witte gevels. Maar Leurink wil dat de bewoners weer trots op hun flat kunnen zijn: "Dat mensen zeggen: ik woon in die flat met de zwaluw of met het houten vat. Dat het herkenbaar is en uniek." Hoewel Collin ook exposeert in Chicago is Hoorn niet te klein voor hem. Hij voelt zich verbonden met de buurt en is blij dat zijn werk in de buurt achterblijft als hij weer weg is. "Uiteindelijk ga ik hier weg na vier weken, maar voor de buurt blijft dit. Ik ga zelf weg, maar het werk blijft staan", sluit Collin af. Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland