Afgeleide monteur verantwoordelijk voor losraken rompdeel KLM-Boeing 747

Een afgeleide onderhoudsmonteur is waarschijnlijk de oorzaak dat een KLM-Boeing 747 boven Nederland een rompdeel heeft verloren. Het vliegtuig vloog een jaar geleden op vier kilometer hoogte toen het onderdeel losraakte. Dat meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De onderkant van de romp van het toestel - Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Boeing 747-400ERF van KLM's dochtermaatschappij Martinair Cargo was vanaf Schiphol vertrokken voor een vrachtvlucht naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Op bijna vier kilometer hoogte hoorden de piloten een doffe knal en een laag zoemgeluid. Pas in Kenia kwam de bemanning erachter dat de knal het geluid was van de toegangsdeur die afbrak. Het toestel was kort voor de vlucht in onderhoud geweest op Schiphol. Een grondwerktuigkundige kon vanwege tijdsdruk zijn werkzaamheden aan een defect aircosysteem niet afmaken. Het toestel mocht desondanks zonder dit systeem vertrekken, omdat de Boeing voorzien was twee andere, goed functionerende aircosystemen. Een soortgelijke Boeing 747-400ERf van KLM/Martinair Cargo op Schiphol. Artikel gaat verder onder de foto.

Een Boeing 747-400ERF van KLM/Martinair Cargo op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Bij het sluiten van de toegangsdeur tot het systeem in de romp van het toestel ging het mis. De monteur werd vvanwege andere werkzaamheden onderbroken en afgeleid door een collega, en heeft daardoor de toegangsdeur niet vergrendeld. Voor vertrek naar Nairobi is de open deur niet door het onderhoudsteam opgemerkt. Nooit meer teruggevonden Er is nog gezocht naar het afgebroken rompdeel, maar er is tot op heden niets teruggevonden. De OVV gaat er vanuit dat de toegangsdeur ergens in Nederland is terechtgekomen. Om te voorkomen dat het nog eens kan gebeuren, zijn de onderhoudsinspecties aangescherpt en worden medewerkers gewezen op het gevaar van afleiding.