Kickbokstrainer Brian Douwes over rellen Glory 80: "Dit nog nooit gezien"

Gepokt en gemazeld

Naast trainer is Douwes zelf ook nog actief als kickbokser. Hij vocht meer dan 100 partijen. "Ik heb al honderden vechtsportevenementen meegemaakt, maar dit heb ik nog nooit gezien", blikt de Noord-Hollander terug.

Er zijn ook geluiden dat er al de hele avond een broeierige sfeer hing in het Belgische Hasselt, maar dat spreekt Douwes tegen. Hij vertelt aan NH Sport dat de sfeer omsloeg tijdens de partij tussen Hari en Wrzosek.

Beide vechters maakten ook ophitsende gebaren naar het publiek na de tweede ronde. "Ik heb op internet een stuk voorbij zien komen dat Wrzosek die hooligans zat aan te moedigen. Dat lijkt mij niet de bedoeling. Jongens in de ring moeten die jongens rustig houden."

Imagoschade vechtsport

De vechtsport had al geen best imago, maar dit is de zoveelste klap voor kickboksgala's. Brian Douwes had ook een bekende die de beveiliging deed tijdens Glory 80."Volgens hem hebben ze die groep nog redelijk op hun plek kunnen houden. Als zij er niet waren geweest dan was het helemaal uit de hand gelopen, maar voor de sport is dit heel slecht nieuws."