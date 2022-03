Badhoevedorp vs. IJmuiden tijdens Glory 80

Tijdens Glory 80 stappen kickboksers Jay Overmeer (Badhoevedorp) en Jos van Belzen (IJmuiden) zaterdag de ring in voor een Noord-Hollands onderonsje. Wij blikten vooruit met beide vechters en hun trainers.

Voor Overmeer is het zijn debuut voor de vechtsportorganisatie van Glory. "Hier ben ik al elf jaar mee bezig. Ik wil een spectaculair debuut maken en laten zien dat ik de beste ben", blikt Overmeer vooruit.

"Als ik hem versla dan is dat goed voor mijn naam"

77 kilogram

Van Belzen heeft al een aantal partijen gevochten voor Glory. Wel zal het zijn eerste partij worden in de gewichtsklasse tot 77 kilogram. "Ik had moeite om op gewicht te komen. Daarom nu deze gewichtsklasse. Jay heeft al veel wedstrijden gevochten. Als ik hem versla dan is dat goed voor mijn naam", laat Van Belzen weten.