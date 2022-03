Organisator Glory 80 spreekt afschuw uit over rellen tijdens vechtpartij Badr Hari

Het liep tijdens de partij van Badr Hari gisteravond helemaal uit de hand. Rellende supporters gooiden tijdens de partij van Badri Hari met stoelen en terroriseerden de zaal in het Belgische Hasselt, waardoor de kickboksavond in mineur eindigde. "We zijn aangeslagen door het feit dat deze onverantwoordelijke acties de avond van iedereen hebben verpest", zegt organisator Glory in een verklaring.

"Deze individuen probeerden het imago te bezoedelen van de sport waar wij en miljoenen fans over de hele wereld van houden en om geven. Dit soort gedrag hoort niet thuis in onze sport of op onze evenementen", aldus Glory.

In het persbericht benadrukt de organisator dat het in de afgelopen tien jaar geen incidenten heeft meegemaakt van deze schaal. Glory claimt dat het in Hasselt ook alle voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen heeft genomen om dit te voorkomen. "Met de kennis van vandaag weten we inmiddels alle aanwezigen veilig zijn en niemand ernstig gewond is geraakt. Veiligheid van alle deelnemers en aanwezigen is en zal altijd de hoogste prioriteit van GLORY zijn."

Glory zal de komende dagen samen met de lokale autoriteiten een volledig onderzoek uitvoeren naar het incident.