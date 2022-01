Badr Hari verlengt contract bij kickboksorganisatie GLORY, in maart nieuw gevecht

Kickbokser Badr Hari (37) denkt voorlopig nog niet aan stoppen. De Amsterdammer heeft zijn contract bij kickboksorganisatie GLORY verlengd en keert in maart weer terug in de ring.

Dat meldt GLORY.

Hari neemt het op 19 maart tijdens GLORY 80 op tegen de Pool Arek Wrzosek, van wie hij afgelopen september nog op kock-out had verloren: zijn derde verliespartij op rij. Het gevecht vindt plaats in het Belgische Hasselt.

Met zijn 37 jaar is Hari een veteraan binnen zijn sport, maar aan stoppen denkt hij dus nog niet. ''Voor mij is het heel simpel. Als ik in de sportschool bezig ben en ik ben sterker, sneller en harder dan alle anderen betekent het dat ik nog niet aan stoppen toe ben", zei hij er vorig jaar al over. "Ik denk er niet eens aan.''