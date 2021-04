Kickbokser Douwes vreest partijdige jury niet

In Tsjechië neemt hij het op tegen de Tsjech David Vins. Bang voor een partijdige jury-beslissing is de Beverwijker niet. "Ook in het kickboksen is een uitwedstrijd lastig. Je hebt wel eens jury's die bevooroordeeld zijn en die de hand boven het hoofd houden van hun eigen vechter. Ik moet overtuigend winnen op punten of op knock-out", vertelt de rustige Douwes.