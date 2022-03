Gewelddadige overval op Van Ostadelaan was bij Cameraland: "Altijd al bang voor"

Cameraland is de winkel aan de Alkmaarse Van Ostadelaan die gisterochtend op gewelddadige wijze werd overvallen . Twee overvallers glipten achter de bedrijfsleider aan naar binnen en bonden hem vast. Een andere verdachte sloeg de schoonmaker in zijn gezicht. Na twee tot drie minuten sloegen zij op de vlucht, met telefoon en sleutel van de bedrijfsleider. Van de verdachten ontbreekt nog ieder spoor.

Als de schoonmaker naar binnen loopt, schrikt hij zich rot en rent hij ervandoor. Eén van de overvallers gaat hem achterna en slaat hem in zijn gezicht. De overvaller probeert de schoonmaker de winkel in te trekken, maar dat lukt niet. De schoonmaker vlucht naar de Albert Heijn, van waaruit 112 wordt gebeld.

Er ontstaat een worsteling, waarbij de werknemer laat weten dat hij 'mee zal werken'. De man moet op de grond liggen en wordt vervolgens vastgebonden. Het lukt de overvallers niet om de winkel in te komen, vertelt Cameraland-eigenaar Peter Dekker: "Dat komt doordat we een tweede deur hebben waar je doorheen moet om het magazijn te bereiken."

De bedrijfsleider van Cameraland gaat gistermorgen rond 7.45 uur via de achteringang van de winkel naar binnen om de schoonmakers binnen te laten, als twee overvallers achter hem aan naar binnen gaan. Ze duwen een onbekend voorwerp in zijn nek.

Een overval is iets waar Dekker 'altijd heel erg bang voor is geweest'. "We hebben eerder plofkraken meegemaakt en de winkel daar goed tegen beveiligd. Maar op het moment dat je zo'n winkel als een soort bunker beveiligt tegen plofkraken, weet je ook dat het op een andere manier geprobeerd gaat worden. Dat is nu gebeurd."

De politie doet momenteel onderzoek en heeft inwoners gevraagd naar de drie personen uit te kijken. Via Burgernet is een signalement van de verdachten verspreid.

Het zou gaan om een lichtgetinte man met krullen. Hij droeg een jas met bontkraag en reed op een fiets. De tweede man was volledig in het zwart gekleed en de derde had een donkere huidskleur en droeg een Parajumpers jack. De leeftijd van de drie verdachten is niet bekend.

Ramkraken

Cameraland is voor deze overval al zeker drie keer doelwit geweest van forse ramkraken. De meest recente was in 2020. Toen reed een busje rond 03.45 uur het pand binnen.

In januari 2018 reed een kleine auto in op de winkel en drie verdachten gingen er vandoor met verschillende spullen. De verdachten werden diezelfde nacht nog aangehouden en de spullen konden worden teruggebracht.

In 2015 reed een auto met daarin twee mannen van 39 en 45 jaar oud naar binnen. Zij wisten toen verschillende dingen buit te maken, maar werden later diezelfde nacht nog aangehouden. De spullen werden dus teruggevonden.