Overval op winkel aan de Van Ostadelaan in Alkmaar

De politie doet momenteel onderzoek en heeft inwoners gevraagd naar de drie personen uit te kijken. De politie kan niet vertellen om welke winkel het gaat. Via Burgernet is een signalement van de verdachten verspreid.

Het zou gaan om een lichtgetinte man met krullen. Hij droeg een jas met bontkraag en reed op een fiets. De tweede man was volledig in het zwart gekleed en de derde had een donkere huidskleur en droeg een Parajumpers jack. De leeftijd van de drie verdachten is niet bekend.