Ramkraak op camerawinkel in Alkmaar: derde keer raak voor Cameraland

ALKMAAR - Op camerawinkel Cameraland aan de Van Ostadelaan in Alkmaar is vannacht een ramkraak gepleegd. Het is al zeker de derde keer dat de ondernemers doelwit zijn van zo'n diefstalpoging.

Het busje zou rond 03.45 uur het pand binnen zijn gereden. Volgens getuigen staat dit busje als gestolen geregistreerd.

Het is nog onbekend of er iets buit is gemaakt bij de ramkraak.

Al eerder doelwit

Cameraland is al twee keer eerder het doelwit geweest van een ramkraak. In 2015 reed een auto met daarin twee mannen van 39 en 45 jaar oud naar binnen. Zij wisten toen verschillende dingen buit te maken, maar werden later diezelfde nacht nog aangehouden. De spullen werden dus teruggevonden.

In januari 2018 gebeurde hetzelfde. Een kleine auto reed in op de winkel en drie verdachten gingen er vandoor met verschillende spullen. Ook dit keer werden de verdachten dezelfde nacht nog aangehouden en konden de spullen teruggebracht worden.