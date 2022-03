Grasveldje in Laren goede locatie voor duurzame starterswoningen

Het veldje aan de Eemnesserweg is in de optiek van Larens Behoud de ideale locatie voor starterswoningen. De politieke partij komt, na de gemeenteraadsverkiezingen, met een voorstel om hier vijftien of achttien betaalbare en duurzame woningen te realiseren.

Ook in Laren zijn er maar weinig plekken beschikbaar die van de gemeente zijn en waar meteen gebouwd kan worden. Het grasveld aan de Eemnesserweg, naast de banen van de Larense Lawn Tennisclub en de Larense Mixed Hockey Club, ligt al vele jaren braak. Het voldoet onder meer als inloopveld voor de hockeyers, sportveld voor bootcampgroepen en buurtsportcoaches verzorgen er weleens sportieve activiteiten voor de jeugd.

Wat Larens Behoud betreft, is dit een prima locatie om wat aan de woningnood te doen en dan met name starters hier een kans bieden. Fractievoorzitter Karel Loeff vertelt dat zijn partij hier kleine, duurzame woningen wil laten neerzetten. Het idee is om hier woningen te realiseren die gemaakt zijn van Cross Laminated Timber. Ofwel: duurzaam hout.

Parkeerplaats en grond

De woningen zelf hebben een vloeroppervlak van vijf bij vier meter over twee bouwlagen met een kap. Dat is 60 vierkante meter per woning. Daar komt nog een parkeerplaats en wat grond voor de deur bij. Hierdoor moet er een hofje ontstaan.

De grote voordelen zijn dat de grond van de gemeente is en dat deze huizen relatief snel te vervaardigen zijn. Het gaat om prefabricage. Dat houdt ook in dat de woningen demontabel zijn, waardoor er ook sprake zou kunnen zijn van tijdelijke woningbouw.

Betaalbaarheid is belangrijk, zo geeft Loeff aan. Onduidelijk is nog of deze woningen in de verhuur of in de verkoop gaan. Als een woningbouwcorporatie deze huizen zou willen realiseren dan zouden deze in het sociale huursegment komen. Bij verkoop zou de prijs onder de 200.000 euro moeten liggen.

Padelbezwaar

Larens Behoud komt met twee stedenbouwkundige ontwerpen en dat heeft alles te maken met de vier padelbanen die eveneens op dit grasveld zouden moeten komen. De tennisclub heeft de wens deze banen voor de momenteel zeer populaire racketsport te realiseren. Onduidelijk is nog of de banen er komen. Omwonenden hebben bezwaar aangetekend, omdat de geluidsintensiteit van padel veel hoger is dan bij tennis.