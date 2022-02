Politieke partij ziet mogelijkheid om 'ander soort buurtje' te bouwen in Eemnes

Waar Eemnes in de Zuidbuurt de komende jaren traditionele nieuwe woningen bouwt, kan er aan de noordkant een nieuwe wijk komen waar vooral plek is voor alternatieve en innovatieve woonvormen. Met Plan Noord, een idee van de lokale PvdA-fractie, kan Eemnes meteen wat extra's doen in deze tijd van woningnood.

Marcus van den Brink, fractievoorzitter van PvdA Eemnes, is de geestelijk vader van het plan. Jaren terug heeft de gemeente de strook grond aan de noordkant van de Noorderbuurt, tussen de A27 en de Meentweg, gekocht. Maar er zijn nooit plannen voor gemaakt.

Tot nu dan, want Van den Brink vindt de tijd rijp om met dit stuk grond aan de slag te gaan. Dat is nu benoemd in het verkiezingsprogramma van de lokale partij. Juist ook omdat deze akker eigendom van Eemnes is, heeft de gemeente hier de touwtjes in houden. In de Zuidbuurt, waar de gemeente eveneens grond heeft gekocht, moet Eemnes rekening houden met wensen van projectontwikkelaars.

Knarrenhof

In Plan Noord is er ruimte voor zo'n 120 woningen. Daarbij ligt de nadruk op betaalbare woningen voor starters en senioren. Het is de bedoeling 'een ander soort buurtje te bouwen'. In tegenstelling tot de Zuidbuurt ziet de sociaaldemocraat hier andere woonvormen verrijzen, zoals een knarrenhof - een hofje voor senioren - en tiny houses.

Om het inderdaad betaalbaar te krijgen/te houden, moet Eemnes volgens de politicus creatief zijn. Mede vanwege de torenhoge bouwkosten zijn de prijzen voor nieuwbouwwoningen in de afgelopen periode omhoog geschoten. "Door de inzet van prefab-bouwmethodes kan de betaalbaarheid worden vergroot", luidt een voorbeeld van de gewenste inventiviteit.