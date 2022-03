Na debacle in topper concludeert Wim Jonk: "Emmen wilde echt, wij doen alsof"

Voor de tweede keer in vier dagen tijd heeft FC Volendam een enorme klap in het gezicht gekregen. Na de 2-5 thuisnederlaag tegen Excelsior bleek vanavond ook FC Emmen in de strijd om de koppositie in de eerste divisie veel te sterk (4-1). "Het zijn twee dreunen."

Jonk had zijn basisformatie op drie plekken aangepast om in Emmen beter voor de dag te komen dan tegen Excelsior. Walid Ould-Chikh, Josh Flint en Alex Plat namen de plaatsen in van Oskar Buur, Mike Eerdhuijzen en Boy Deul. Desondanks ging het in de eerste helft weer helemaal mis. "Je wordt afgetroefd op alle fronten", zei Jonk na afloop. Tekst gaat verder onder de video.

Wim Jonk vindt dat Volendam overal werd afgetroefd

Van de drie aanpassingen was het passeren van routinier Boy Deul het meest opvallend. Volgens Jonk had dat ook met zijn fysieke gesteldheid te maken. De middenvelder, die er direct na rust alsnog in kwam, wilde er niet al te veel over kwijt. "Tuurlijk wil je graag spelen, maar er waren bepaalde redenen voor." Tekst gaat verder onder de video.

Boy Deul moest tot zijn teleurstelling op de bank beginnen

FC Volendam moet de scherven snel gaan lijmen. Vrijdag wacht de volgende confrontatie met een concurrent voor promotie naar de eredivisie. ADO Den Haag komt dan naar Volendam. Uiteraard is dat duel live op de radio te volgen bij NH Sport.