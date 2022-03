Stroomstoring in ADO-stadion nog niet voorbij: duel Ajax Vrouwen uitgesteld

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Ajax Vrouwen kan zondag geen doorgang vinden. Een stroomstoring in het stadion heeft de KNVB doen besluiten om de wedstrijd in de eredivisie voor vrouwen te verzetten.

Sinds gisteravond kampt het ADO-stadion met problemen in de stroomvoorziening. De wedstrijd in de eerste divisie tussen ADO Den Haag en Jong PSV begon daardoor ruim een uur later, waarna het licht het na een half uur spelen opnieuw begaf.

De KNVB gaat op zoek naar een nieuwe datum voor zowel de wedstrijd bij de mannen als de vrouwen.