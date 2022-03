Ajax Vrouwen vernederen FC Twente en plaatsen zich voor halve finale beker

Ajax en FC Twente zijn de nummers één en twee van de ranglijst. De Tukkers wonnen in de competitie wel beide ontmoetingen. In dit bekerduel liep het allemaal net even anders. Al kwam de thuisploeg wel vroeg in de wedstrijd nog op voorsprong via Kayleigh van Dooren. Niet veel later stonden de Amsterdamse vrouwen alweer gelijk door een eigen goal van Kika van Es.

Uiteindelijk zorgden Chasity Grant (2x), Jonna van de Velde en Romée Leuchter voor de ruime overwinning. Naast Ajax staan ook PSV, ADO Den Haag en Excelsior in de halve finale.