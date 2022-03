Kon. HFC profiteert niet van puntenverlies AFC, Jong Volendam laat koploper beven

In de tweede divisie hebben de Noord-Hollandse ploegen zaterdagmiddag aardig wat doelpuntenrijke wedstrijden beleefd. Koninklijke HFC kreeg door het gelijkspel van AFC de kans om de tweede plek over te nemen, maar speelde zelf ook met 2-2 gelijk. Bij Jong FC Volendam leek een stunt in de maak, maar vlak voor tijd trok Katwijk de overwinning naar zich toe: 3-2.