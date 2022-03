Tweede divisie: Koninklijke HFC verslaat directe concurrent AFC

Koninklijke HFC is uitstekend bezig sinds de hervatting van de competitie na de coronastop. De ploeg van Gertjan Tamerus had vorige week koploper Katwijk al verslagen en won vandaag van provinciegenoot AFC: 1-0. Sinds de hervatting hebben de Haarlemmers drie keer gewonnen.

De eerste grote kans was voor AFC'er Kenny Teijsse. Hij probeerde Mitchel Michaelis te verschalken met een kopbal, maar de doelman was alert. Het spel golfde op en neer en HFC'er Sietse Brandsma kopte in de tegenstoot over het doel van de bezoekers. Uiteindelijk zorgde Wessel Boer voor de voorsprong van de gastheren: 1-0. Voor rust werd HFC nog gevaarlijk door een afstandsschot van Gerry Vlak.

Vincent Volkert stuitte na rust van heel dichtbij op Jordi van Stappershoef. Dat was de beste kans voor HFC in de tweede helft. AFC werd nauwelijks gevaarlijk, waarna de voorsprong van HFC in stand bleef.

Door de zege klimt HFC naar de derde plaats in de tweede divisie boven AFC, maar de Amsterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld. AFC speelt komende woensdag die inhaalwedstrijd tegen ASWH.