Treffer Blommesteijn voldoende voor zege Jong FC Volendam

De eerste mogelijkheid was voor Tayrell Wouter na een steekpass van Samir Ben Sallam. Wouter schoot, maar doelman Michael Bekkers redde. Hij bleek meermaals een sta-in-de-weg. Na een afstandsschot van Jim Beers kon Bekkers de inzet keren. In de tegenstoot hielp Beers de tegenstander bijna een handje, maar doelman Dion Vlak hield zijn doel schoon. Blommestijn maakte pal voor rust zijn dertiende doelpunt van het seizoen: 0-1.

In de tweede helft moest Jay Koorndijk direct een gevaarlijke aanval van Rijnsburg verijdelen. Hij zorgde met een sliding dat de gelijkmaker niet op het scorebord kwam. Beers vond enkele minuten later opnieuw Bekkers op zijn weg na een afstandsschot. In de absolute slotfase werd de thuisploeg nog gevaarlijk, maar Vlak hield zijn doel schoon.

Door de zege op Rijnsburgse Boys klimt Volendam naar de elfde plaats. Volgende week wacht koploper Katwijk voor de ploeg van Kiki Musampa. AFC en HFC spelen morgen in Haarlem tegen elkaar. De aftrap is om 14.30 uur.

De overwinning werd groots gevierd in de kleedkamer: