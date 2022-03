Tweededivisionist AFC wint en klimt naar tweede plaats

Door de winst staat AFC nu op de tweede plaats in de Tweede Divisie. De ploeg van Ulrich Landvreugd is de regerend amateurkampioen. Koploper is vv Katwijk en staat negen punten voor met een wedstrijd minder. De Katwijkers staan onder leiding van Anthony Correia. Toevallig is dat Landvreugd en Correia samenwerken in de technische staf van Telstar.

Zaterdag mag AFC alweer aan de bak. Ook dit betreft weer een thuisduel, dan is Quick Boys de tegenstander.