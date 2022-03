VV Alkmaar trekt aan langste eind tegen Heerenveen en wint weer eens

Sanne Koopman zorgde na 24 minuten voor de voorsprong. Het lukte de Friezen in het restant van de eerste helft niet om gelijk te maken. Na de rust zorgde Dana Foederer uiteindelijk voor 1-1. De bezoekers konden hier niet lang van genieten, want Annemiek Kruijthof en Femke Prins zorgden binnen enkele minuten voor een ruime marge: 3-1.

In blessuretijd maakte Heerenveen nog 3-2 via Jet van Beijeren. Deze treffer kwam te laat om de overwinning van de Alkmaarders in gevaar te brengen. Volgende week is VV Alkmaar vrij. De eerstvolgende wedstrijd is 25 maart. De ploeg van Mark de Vries speelt dan tegen PEC Zwolle.