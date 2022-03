Ajax ontsnapt dankzij kanonskogel Ryan Gravenberch bij Cambuur

Ajax heeft vanavond ternauwernood gewonnen van Cambuur. Het werd in Leeuwarden 2-3. De Amsterdammers kwamen, net als tegen RKC, in de eerste helft op een 2-0 voorsprong, maar na rust verdween deze marge en maakte de thuisploeg gelijk. Ryan Gravenberch bezorgde de landskampioen in de blessuretijd met een kanonskegel alsnog de drie punten.

Trainer Erik ten Hag had zijn elftal op drie plekken gewijzigd in vergelijking met de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Davy Klaassen verving de Mexicaan Edson Álvarez, die ontbrak vanwege ziekte. Noussair Mazraoui keerde terug van een blessure en Nico Tagliafico stond aan de aftrap in plaats van de geschorste Lisandro Martínez.

Er leek dus geen vuiltje aan de lucht voor de Amsterdammers, maar Cambuur kwam na rust onverwacht sterk terug. Issa Kallon schoot de bal in de 48e minuut uit een corner achter Andre Onana: 1-2. Ajax kon hier niks tegenover stellen, waarop de thuisploeg bloed rook. Onana keerde een kopbal van Mitchell Paulissen. De Ajacieden waren geen schim meer van de dominante ploeg uit de eerste helft.

Kanonskogel Gravenberch

In de 79e minuut profiteerde Paulissen van een foute pass van Tagliafico. De voorzet belandde bij invaller Patrick Joosten die de gelijkemaker scoorde. Een stunt van Cambuur, dat in de Arena met 9-0 was weggevaagd, leek in de maak. Ryan Gravenberch besloot anders. De middenvelder vuurde in blessuretijd een kanonskogel af die via de binnenkant van de paal tegen de touwen sloeg. Daarmee sleepte hij alsnog de drie punten uit het vuur voor Ajax, waar Brian Brobbey in de slotminuten zijn rentree maakte.

Ajax blijft daardoor koploper met vijf punten voorsprong op PSV dat zondag op bezoek gaat bij FC Utrecht.



Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui (Rensch/62), Schuurs (Timber/74), Tagliafico (Brobbey/85), Blind; Gravenberch, Berghuis, Klaassen (Kudus/74); Antony, Haller, Tadic