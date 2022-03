Verzilverde strafschop Tadic in slotfase wendt puntenverlies Ajax af tegen RKC

Aanvankelijk leek Ajax een simpele zege op RKC te boeken na twee goals van Sébastien Haller voor rust. In de tweede helft kwamen de Brabanders brutaal terug tot 2-2, waarna Dusan Tadic in de slotfase vanaf de strafschopstip 3-2 maakte.

Bij Ajax ontbraken Jurriën Timber en Noussair Mazraoui vanwege blessureleed. Zij werden vervangen door Perr Schuurs en Devyne Rensch. In de openingsfase kreeg Sébastien Haller een grote kopkans, maar doelman Issam El Maach bokste de bal weg. In de tegenstoot kon Michiel Kramer koppen. Dit keer was André Onana de redder. Na iets meer dan een halfuur spelen, brak Haller toch de ban op aangeven van Antony. De VAR keek nog naar de goal wegens buitenspel, maar dat werd niet geconstateerd: 1-0.

Enkele minuten later maakte de Frans-Ivoriaanse spits zijn tweede van de middag. Na een voorzet van Steven Berghuis volleerde Haller knap raak: 2-0. Deze goal werd ook gecheckt door de videoscheidsrechter, maar wederom bleef het doelpunt staan. In de slotfase van de eerste helft ging Ajax naarstig op zoek naar de 3-0. Zo probeerde Dusan Tadic de bal over El Maach te wippen. De doelman was alert. Bij een grote kans voor Schuurs was de RKC-goalie ook de spelbreker.

Check hieronder de gelijkmaker van Richard van der Venne: