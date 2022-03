Wat zeggen de cijfertjes? Wijndal ontbreekt bij AZ in Nijmegen, Ajax ongeslagen op 6 maart

Aan de hand van de statistieken kijken we vooruit naar de 25e speelronde in de eredivisie. AZ gaat op bezoek bij promovendus NEC in een volle De Goffert, terwijl Ajax RKC in eigen huis ontvangt.

NEC - AZ

Aboukhlal redde punt:

De Alkmaarders gingen 37 keer eerder op bezoek bij NEC in Nijmegen. Vijftien keer zonder punten, elf keer ging AZ met één punt naar Alkmaar en elfmaal keerde het met de volle buit huiswaarts. Eerder dit seizoen redde Zakaria Aboukhlal een puntje voor AZ in blessuretijd. De laatste keer in De Goffert werd het 2-1, een doelpunt van oud-NEC'er Alireza Jahanbakhsh was niet voldoende na een rode kaart voor Ridgeciano Haps.

Snelste goals in Nijmegen:

De laatste Alkmaarse zege in Nijmegen was in 2016. Markus Henriksen, Levi Garcia en Jahanbakhsh zorgden voor een 3-0 eindstand. De treffer van Henriksen was één van de snelste ooit in de historie van AZ, de Noor scoorde al na 33 seconden. Een andere snelle goal was van David Mendes Da Silva in 2008 na drie minuten. Het leverde geen punten op, want NEC draaide het helemaal om en stond na 24 minuten op 4-1. Het werd uiteindelijk 5-2.

Dertien duels ongeslagen:

Ondanks de nederlaag tegen Ajax is AZ al dertien duels op rij ongeslagen in de eredivisie. De laatste verliespartij in de competitie was tegen Feyenoord vorig jaar november. Daarbij hebben de Alkmaarders al zes uitwedstrijden op rij gewonnen. Deze reeks begon in december tegen Ajax, waarna Fortuna Sittard, FC Twente, PSV, RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles werden verslagen.

'Daddy Cool' ontbreekt:

Promovendus NEC haalde Wilfried Bony terug naar de Nederlandse velden, maar hij raakte geblesseerd bij zijn rentree en komt vanmiddag niet in actie. Jordy Bruijn, die in Alkmaar NOG scoorde, is nog een vraagteken. Pedro Ruiz, Rens van Eijden (voormalig AZ), Mathias de Wolf, Joep van der Sluijs en Javier Vet ontbreken met een blessure.

Aanvoerder Wijndal geschorst:

Owen Wijndal is er aan AZ-kant niet bij. Hij pakte tegen Feyenoord zijn vijfde gele kaart en moet dus een wedstrijd missen door schorsing. Hierdoor zou aanwinst Milos Kerkez zijn basisdebuut kunnen maken. Fredrik Midtsjø ontbrak tegen Ajax en is een vraagteken vanwege hamstringklachten. Verdediger Sam Beukema is nog een twijfelgeval wegens een harde klap op zijn neus. Mogelijk speelt hij met een masker.

