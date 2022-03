Ajax-target Owen Wijndal nog steeds in onderhandeling met AZ

Na een zware en teleurstellende bekerclash met Ajax moest Owen Wijndal ook nog flink aan de bak na de wedstrijd. De aanvoerder van AZ deed zes interviews waar hij telkens moest verklaren waarom de Alkmaarders niet thuis gaven tegen de Amsterdammers. "We hebben niet kunnen laten zien hoe goed we zijn."

AZ kende voor deze wedstrijd een geweldige reeks. Achttien wedstrijden op rij waren de Alkmaarders ongeslagen. Nu moesten ze hun meerdere erkennen in de Amsterdammers. Die gezien het spelbeeld ook terecht wonnen. In de eerste helft zette Steven Berghuis Ajax op voorsprong en vlak voor tijd bepaalde invaller Davy Klaassen de eindstand, 0-2.

Tactiek

Opvallend was dat Pascal Jansen koos voor Zakaria Aboukhlal in de basis voor de geblesseerde Fredrik Midtsjo. Daardoor begon Yukinari Sugawara op het middenveld. De trainer hoopte dat de snelle Marokkaan in de omschakeling gevaarlijk kon zijn. Dat viel echter in praktijk tegen. AZ was niet comfortabel aan de bal en aanvallen zat er zelden in.

